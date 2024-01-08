Соболь может стать игроком Вестерло

Защитник сборной Украины может сменить клуб

Аутсайдер чемпионата Бельгии Вестерло заинтересован в услугах левого защитника французского Страсбурга Эдуарда Соболя.

Об этом сообщает Sport.ua.

Бельгийский клуб ищет усиления опытными футболистами для сохранения места в Жупиле Лиге на следующий сезон. Среди позиций, требующих усиления – левый защитник.

Соболь адаптирован к чемпионату Бельгии, потому что в сезонах 2019-2023 выступал в составе местного гранда Брюгге. Трижды с клубом становился чемпионом страны.

В нынешнем сезоне Эдуард провел 22 минуты в составе Страсбурга. Украинский защитник не входит в планы наставника команды Патрика Вийера на вторую часть сезона. Французы готовы отпустить Соболя в аренду с правом выкупа.

Вестерло хотел также подписать Богдана Михайличенко из Динамо Загреб, но трансфер не состоялся из-за хронических проблем украинского защитника с коленом. Поэтому бельгийский клуб обратил внимание на Соболя.

Главная проблема – заработная плата украинского легионера. Во Франции Соболь зарабатывал 700 тысяч евро в год. Он не готов идти на уменьшение своих заработков в новом клубе.

Напомним, что с начала осени в составе Вестерло выступает бывший капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук.

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