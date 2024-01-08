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Футбол

Торино разгромил Наполи: результаты 19 тура Серии А

Результаты 19 тура Серии А

Состоялись пять матчей 19-го тура итальянской Серии А.

Чемпионат Италии — Серия А

19 тур, 07 января

Эмполи — Милан 0:3 ( 0:2)

Голы: 0:1 — 11 Лофтус-Чик, 0:2 — 31 Жира, 0:3 — 88 Траоре

< Торино — Наполи 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 43 Санабрия, 2:0 — 52 Влашич, 3:0 — 66 Буонджорно

Удинезе — Лацио 1:2 (0:1)

Голлы: 0:1 — 12 Пеллегрини, 1:1 — 59 Волос, 1:2 — 76 Весино

Салернитана — Ювентус 1:2 (1:0)

Голы: 1: 0 — 39 Маджоре, 1:1 — 65 Илинг-Джуниор, 1:2 — 90+1 Влахович

Аталанта 1:1 (1: 1)

Голы: 0:1 — 8 Копмайнерс, 1:1 — 39 Дыбала (пен)

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