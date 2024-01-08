Футбол
Торино разгромил Наполи: результаты 19 тура Серии А
Результаты 19 тура Серии А
Состоялись пять матчей 19-го тура итальянской Серии А.
Чемпионат Италии — Серия А
19 тур, 07 января
Эмполи — Милан 0:3 ( 0:2)
Голы: 0:1 — 11 Лофтус-Чик, 0:2 — 31 Жира, 0:3 — 88 Траоре
< Торино — Наполи 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 — 43 Санабрия, 2:0 — 52 Влашич, 3:0 — 66 Буонджорно
Удинезе — Лацио 1:2 (0:1)
Голлы: 0:1 — 12 Пеллегрини, 1:1 — 59 Волос, 1:2 — 76 Весино
Салернитана — Ювентус 1:2 (1:0)
Голы: 1: 0 — 39 Маджоре, 1:1 — 65 Илинг-Джуниор, 1:2 — 90+1 Влахович
Аталанта 1:1 (1: 1)
Голы: 0:1 — 8 Копмайнерс, 1:1 — 39 Дыбала (пен)