Ворскла утвердила тренерский штаб Долганского

Ворскла отправится на зимние сборы в полном составе.

Главный тренер Ворсклы Сергей Долганский определился со своими помощниками в тренерском штабе.

Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.

В тренерский штаб бывшего вратаря полтавчан вошли Вадим Сапай, В' ячеслав Нивинский, Александр Сытник и Юрий Шевчук, который будет отвечать за работу голкиперов.

Вскоре полтавская команда отправится в Турцию, где проведет учебно-тренировочное собрание в рамках подготовки ко второй половине сезона.

После 17 туров Ворскла набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, Степанюк — лучший игрок Ворсклы в 2023 году.

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