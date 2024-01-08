Футбол
Украинцы узнали своих соперников. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют украинцы?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 8 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Жеребьевка определила, что текущие обладатели трофея "Реал", в котором играет украинский голкипер Андрей Лунин, встретится с "Атлетиком".
"Жирона", в составе которой есть Виктор Цыганков и Артем Довбик, будет соревноваться с "Райо Вальекано".
"Валенсия" Романа Яремчука будет играть против "Сельты".
Матчи состоятся 16, 17 и 18 января.
Полный список пар 1/8 Кубка Испании:
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