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Футбол

Украинцы узнали своих соперников. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

С кем сыграют украинцы?

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Сегодня, 8 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

    Жеребьевка определила, что текущие обладатели трофея "Реал", в котором играет украинский голкипер Андрей Лунин, встретится с "Атлетиком".

    "Жирона", в составе которой есть Виктор Цыганков и Артем Довбик, будет соревноваться с "Райо Вальекано".

    "Валенсия" Романа Яремчука будет играть против "Сельты".

    Матчи состоятся 16, 17 и 18 января.

    Полный список пар 1/8 Кубка Испании:

  • "Унионистас" — "Барселона";
  • "Тенерифе" — "Мальорка";
  • "Хетафе" — "Севилья";
  • "Осасуна" — "Реал Сосьедад";
  • "Валенсия" — "Сельта";
  • "Атлетик" — "Алавес";
  • "Атлетико" — "Реал Мадрид";
  • "Жирона" — "Райо Вальекано".

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