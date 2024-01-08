Украинцы узнали своих соперников. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

С кем сыграют украинцы?

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Сегодня, 8 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

Жеребьевка определила, что текущие обладатели трофея "Реал", в котором играет украинский голкипер Андрей Лунин, встретится с "Атлетиком".

"Жирона", в составе которой есть Виктор Цыганков и Артем Довбик, будет соревноваться с "Райо Вальекано".

"Валенсия" Романа Яремчука будет играть против "Сельты".

Матчи состоятся 16, 17 и 18 января.

Полный список пар 1/8 Кубка Испании:

"Унионистас" — "Барселона";

"Тенерифе" — "Мальорка";

"Хетафе" — "Севилья";

"Осасуна" — "Реал Сосьедад";

"Валенсия" — "Сельта";

"Атлетик" — "Алавес";

"Атлетико" — "Реал Мадрид";

"Жирона" — "Райо Вальекано".

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