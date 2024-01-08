Футбол
Умер Франц Беккенбауэр, один из величайших футболистов в истории
Легендарный футболист умер в возрасте 78 лет
Легенда немецкого и мирового футбола Франц Беккенбауэр сегодня, 8 января, умер в возрасте 78 лет.
Франц страдал болезнью Альцгеймера. Трагическое известие подтвердила его семья. Несколько дней назад его брат обеспокоил всех, когда говорил о состоянии здоровья Беккенбауэра:
"Если я скажу, что он хорошо себя чувствует, то совру, но я не люблю врать."
Франц выиграл чемпионат мира с Германией в 1974 году, а затем победил как тренер в 1990 году. Но в последнее время не появлялся на публике.