Анчелотти: Пессимизм — это лучшее качество Рюдигера

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о лучших качествах защитника Антониа Рюдигера.

"Он очень внимательный защитник. У него куча хороших качеств и много опыта. Позиционирование, характер, личность. Он полноценный защитник. Но лучшее качество из всех этих — пессимист. Пессимист. Он всегда думает о худшем, что может произойти, и поэтому он очень сосредоточен на игре".