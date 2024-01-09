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Футбол

Анчелотти: Пессимизм — это лучшее качество Рюдигера

Тренер Реала рассказал о лучших качествах полузащитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о лучших качествах защитника Антониа Рюдигера.

    "Он очень внимательный защитник. У него куча хороших качеств и много опыта. Позиционирование, характер, личность. Он полноценный защитник. Но лучшее качество из всех этих — пессимист. Пессимист. Он всегда думает о худшем, что может произойти, и поэтому он очень сосредоточен на игре".

    За "Реал" Антонио Рюдигер сыграл 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист в этом сезоне.

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