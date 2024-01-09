Футбол
Боруссия договорилась с Манчестер Юнайтед об аренде Санчо
Джейдон Санчо вернется в Боруссию
Фото — Getty Images
Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо перейдет в Боруссию Дортмунд на правах аренды.
Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
Аренда будет рассчитана на 6 месяцев. Стороны договорились о переходе. Он будет официально оформлен в ближайшее время. Не исключено, что это произойдет сегодня, 9 января. Осталось уточнить лишь некоторые мелкие детали.
23-летний англичанин отстранен от команды из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Гагом. В текущем сезоне Санчо успел сыграть лишь 3 матча без результативных действий.
Вингер выступал за дортмундцев в период с 2017 по 2021 год, после чего перешел в Манчестер Юнайтед за 85 млн евро.
< Ранее сообщалось, что Санчо близок к возвращению в Боруссию.