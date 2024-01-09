Боруссия договорилась с Манчестер Юнайтед об аренде Санчо

Джейдон Санчо вернется в Боруссию

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Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо перейдет в Боруссию Дортмунд на правах аренды.

Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Аренда будет рассчитана на 6 месяцев. Стороны договорились о переходе. Он будет официально оформлен в ближайшее время. Не исключено, что это произойдет сегодня, 9 января. Осталось уточнить лишь некоторые мелкие детали.

23-летний англичанин отстранен от команды из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Гагом. В текущем сезоне Санчо успел сыграть лишь 3 матча без результативных действий.

Вингер выступал за дортмундцев в период с 2017 по 2021 год, после чего перешел в Манчестер Юнайтед за 85 млн евро.

< Ранее сообщалось, что Санчо близок к возвращению в Боруссию.

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