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Футбол

Буковина прекратила сотрудничество с восемью игроками

Половина из этих футболистов имели отношение к основе команды в осенней части сезона

Буковина прекратила сотрудничество с восемью футболистами по взаимному согласию сторон.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Черновицкий клуб оставили: вратарь Владислав Закорский, защитники Александр Штифанович, Эмре Мануила, Артем Данилюк, Кирилл Пасечник и Денис Червинский, полузащитники Александр Глагола и Иван Паламарчук.

Из приведенного списка в первой части сезона как минимум четверо были игроками основы или ближайшей ротации. Данилюк и Глагола в Первой лиге 2023/24 сыграли по 17 матчей, на счету Пасечника и Паламарчука — по 15 поединков. от пятого места, которое весной сыграло в Чемпионской группе.

Таким образом, желто-черные начнут второй круг как один из лидеров Группы выбывания с 21-м зачетным пунктом (согласно регламенту, по командам сохраняются очки , набранные в осенней части сезона).

В первом туре второго этапа Первой лиги Буковина сыграет в гостях с Диназом. Базовый день – 24 марта.

champion.com.ua

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