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Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне. Сохранение Жоау — не приоритет Барсы — Источник

Португалец выступает за блауграну на правах аренды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

    • "Барселона" сомневается в необходимости выкупа Жоау Феликса.

    Футболист, права на которого принадлежат "Атлетико", выступает за "блауграну" на правах аренды без опции выкупа.

    По информации El Chiringuito, сохранение Феликса в команде на следующий сезон не является приоритетом для Хави. Главный тренер "Барселоны" не рассчитывает на португальца в следующем сезоне.

    Ранее сообщалось, что за новую аренду Феликса "Атлетико" потребует от "Барселоны" более 15 млн евро — выкуп в этом случае будет обязательным.

    В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 15 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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