Журналист: Шершун долгое время лечился за границей

Шершун умер 8 января

Бывший защитник сборной Украины Богдан Шершун, умерший 8 января, долгое время лечился за границей.

Об этом заявил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский.

«Ушел из жизни Богдан Шершун. Ему было всего лишь 42. Ужасная новость среди всего ужаса, который с нами происходит.

Трудно поверить, но это, к сожалению, правда Богдан долго лечился за границей, боролся за жизнь, но в который раз убеждаюсь о ценности каждого мгновения, которая дается нам в этой жизни.

Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным. него – в сердце. Почивай с миром, Друг! Вечная память. Царство Небесное!», — отметил Гливинский.