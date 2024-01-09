Леонардо Бонуччи вскоре разорвет контракт со своим клубом

Вероятно, соглашение будет расторгнуто 9 января

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леонардо Бонуччи, вероятно, разорвет контракт с "Унион Берлин" во вторник, 9 января.

Защитник присоединится к турецкому гиганту Суперлиги "Фенербахче". По информации Calciomercato известно, что бывший нападающий "Интера" и "Ромы" Эдин Джеко сыграл ключевую роль в убеждении Бонуччи перейти в турецкий клуб.

Леонардо летом присоединился к "Унион Берлин", как свободный агент, он покинул итальянский "Ювентус".

Читайте такжеЛеонардо Бонуччи: Харри Магуайр — это пример для меня

www.ua-football.com