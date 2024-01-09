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Футбол

Ливерпуль интересуется защитником Спортинга

Английский клуб готов подписать игрока

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    • "Ливерпуль" заинтересован в подписании защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает издание Нітс.

    По информации, клуб отправил скаутов посмотреть на его игру против "Шавеша", которая состоится в субботу, 13 января.

    Несмотря на то, что в его контракте есть пункт об отступной сумме в 52 миллиона фунтов стерлингов, "Ливерпуль" готов подписать Инасиу в текущее трансферное окно.

    Гонсалу сыграл в чемпионате Португалии 15 матчей и забил 1 гол.

    www.ua-football.com

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