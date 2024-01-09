Лужный выполнил подкат – я порвал ахилл: Лучший футболист Армении XX века – о головокружительной игровой карьере и старте тренерской работы в Украине

В начале 80-х World Soccer назвал Хорена Оганесяна лучшим полузащитником СССР. В откровенном интервью Максиму Розенко знаменитый футболист вспомнил, как подкат Олега Лужного поставил крест на продолжении его карьеры в Греции, почему он покинул симферопольскую Таврию и как готовился к прощальному матчу Олега Блохина.

– Господин Хорен, у вас действительно была возможность закончить свою карьеру в Греции, но шлагбаумом к этому переходу стала игра с киевским Динамо?

– Так, в 1991 году выступал за ташкентский Пахтакор. С подачи Василиса Хадзипанагиса меня пригласили в Ираклис, где Вася провел всю свою карьеру.

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Но не сложилось. За пару недель до отъезда в матче с киевским Динамо порвал ахилл. Играли в Ташкенте 13 мая 1991, выигрывали 2:0. За несколько минут до конца матча Лужный выполнил подкат сзади и травмировал меня. Порвал ахилл. Подчеркну, не специально – был игровой момент.

Мне к тому времени уже исполнилось 36 лет, Ираклис не стал ждать моего обновления. Операцию провел в Греции. Олег Блохин тогда уже тренировал Олимпиакос. Он меня встречал в аэропорту Афин, увозил в клинику. Посодействовал.

– Но в Греции вы все же несколько лет провели. С 2006 по 2008 год работали селекционером Олимпиакоса. За кого болели в противостоянии Олимпиакоса с Динамо в Лиге Европы несколько лет назад?

– Конечно, за Динамо. Всегда болею за украинские команды в еврокубках. С Андреем Балем дружил, дружил с Блохиным, Буряком, Бессоновым. Пользуясь случаем, передаю привет всем ребятам из Динамо, против которых играл и с кем дружил! Прошло более 30 лет, но. Помню персональное приглашение от Блохина на его прощальный матч на тогда еще Республиканском стадионе 28 июня 1989 года. На тот момент я четыре года не играл в футбол на высоком уровне, набрал вес. А здесь приглашение на матч, в котором сыграет сборная СССР и сборная звезд. Олегу отказать не мог. Начал готовиться, в итоге вышел на замену, каши не испортил. и старт тренерской работы в Украине» src=»/wp-content/uploads/2024/01/ae933f1a3ad138a2ec833a0bbb4b3731.jpg» alt=»Щелочный выполнил подкат – я порвал ахилл: Лучший футболист Армении кар'ом и старт тренерской работы в Украине» />

От Украины в Ливан

– Закончив игровую карьеру, тренерскую деятельность вы неожиданно приступили к Украине. Кто пригласил в симферопольскую Таврию?

– Заяев. Свой дебютный этап тренерской карьеры вспоминаю с удовольствием. Мы хорошо поработали. В первой союзной лиге финишировали шестыми. Набрали одинаковое количество очков с Буковиной, которая по дополнительным показателям стала пятой. А в следующем году Таврия выиграла дебютный чемпионат Украины.

– Только вы уже в ней не работали…

– 10 января у меня День рожденья. В начале 1992 года он отпросился на пару дней, чтобы отметить его в Ереване. Затем вместе с Таврией должны были лететь на собрание. Но решил остаться дома. С нуля была создана команда ВВСС (Армянский общий спортивный союз). Уговорили, чтобы с ней работал. Мы стали первыми чемпионами Армении в 1992 году, а в следующем сезоне повторили этот результат.

– Затем в вашей тренерской карьере была работа в ливанском Оменетмене. Как оказались на Ближнем Востоке?

– Владельцем ливанского клуба был армянин. Команда отстала в чемпионате Ливана, президента Оменетмена это не устраивало. Взял в Ливан трех армянских футболистов. В первом сезоне совершили впечатляющий скачок, поднявшись с самого низа на пятое место. Во втором – ndash; завоевали бронзовые медали. Можно было и дальше работать в Ливане, но тянуло домой. Вернувшись в Ереван, принял Пюник, затем – сборную Армении.

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– Это при вас в национальную команду начали приглашать игроков с армянскими корнями из Западной Европы?

– Да, пригласили этнических армян – нападающего французского Генгама Эрика Асадуряна и защитника Монпелье Мишеля Тер-Закаряна быстро оформили ребятам армянское гражданство. Эрик с Мишелем играли за сборную не из-за денег (что мы тогда могли им предложить?), а по зову крови.

Наиболее высокооплачиваемый футболист СССР

– Вы однажды признавались, что в 80-х зарабатывали в Арарате по 10 тысяч рублей в месяц. Итак, были самым высокооплачиваемым футболистом СССР?

– Возможно. Правда, не знаю, сколько получал, например Олег Блохин в киевском Динамо. Меня в Ереване не обижали. Деньги передавались наличными, ведь таких официальных зарплат в СССР никогда не было.

– Вот почему вы отказывались от многочисленных предложений из Москвы и Киева.

– Не в этом дело. Арарат для меня всегда был родной командой, из которой никуда не хотел уходить. Это – Главная причина. Были и менее веские. Например, у Лобановского меня не очень привлекали слишком большие нагрузки.

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Бесков в Спартак каждый сезон звал

В 1985 году меня обвинили в сдаче матча бакинскому Нефтче. Большего позора для игрока Арарата не представляет. Уволили из команды. Я наконец решился на переезд в Москву. Но тогда такие переходы разрешались на заседании федерации. Накануне заседания со мной поквитались в типичном советском партийном стиле. в газете Труд вышел пасквиль: вспомнили купленный мною «мерседес» и еще кучу всего придумали. В итоге в Спартак меня не пустили.

– А когда вы приобрели знаменитый синий «мерседес»?

– В 1983 году в Москве, у одного советского дипломата. Он в посольстве СССР в Бельгии работал, оттуда машину и перегнал. За «мерседес» отдал 40 тысяч рублей. Но тогда и «волга» на черном рынке 30 тысяч стоила. Это нам, футболистам, продавали «волги» вне очереди за госценой. вдвое дешевле.

– На чемпионате мира в Испании сборную СССР тренировал триумвират наставников в составе украинца Валерия Лобановского, грузина Нодара Ахалкаци и россиянина Константина Бескова. Как это воспринимали игроки?

– Не помню, чтобы кто-то по этому поводу иронизировал. Все три тренера хотели, чтобы сборная побеждала. То есть все стремились к единой цели. Но у них было немного разное понимание, как ее достичь. Каждый говорил что-то свое, указания наставников не совпадали. Достичь положительного результата в Испании не удалось.

– Почему Арарату при вас не удалось получить положительный результат в чемпионатах СССР? В 1973 году команда завоевала золотые медали, но повторить это достижение оказалось не по силам даже с Оганесяном.

– Во-первых, тогда уровень чемпионата СССР каким был? Но при этом в 1975 году под руководством Маслова мы выиграли Кубок СССР. Спустя год завоевали серебряные медали. Удался старт и в чемпионате-1983. После 11 туров проходили на первом месте. Но во втором круге сникли. Даже 15 моих голов в чемпионате не помогли. Чемпионом тогда стал Днепр Емца и Жиздика.

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– Как вам удалось после пятилетнего перерыва, в 35 лет, вернуться в большой футбол и помочь Пахтакору выйти в Высшую лигу чемпионата СССР?

– Работал как проклятый, через два месяца сбросил лишние килограммы. Ну и талант, конечно. В Пахтакоре тогда, кстати, вполне приличная команда была – . Пятницкий, Касимов, Шквирин.

– В 2010 году президент Армении за заслуги перед отечеством вручил вам орден Мовсеса Хоренаци. Мовсес –ndash; герой Армении?

– Да, знаменитый древний историк. Орден храню со всеми своими спортивными наградами, включая олимпийскую бронзовую медаль, дома.

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Личное дело

Оганесян Хорен Жораевич.

Родился 10 января 1955 года. Полузащитник. Воспитанник ереванской футбольной школы. Первый тренер – ndash; Константин Бегларян.

Выступал за команды: Арарат Ереван (1974-85), Спартак Октемберян (1985), Искра Ереван (1988), Пахтакор Ташкент (1990-91).

<p Обладатель Кубка СССР (1975).

За сборную СССР провел 34 матча, забил 6 голов. За олимпийскую сборную СССР сыграл 3 матча, забил 2 гола. Бронзовый призер Олимпийских игр в Москве-1980 году. Участник чемпионата мира (1982). Чемпион Европы-1976 среди молодежных команд.

Тренировал: Таврия Симферополь (1991), ВЗСС Ереван (1992-93), Оменетмен Ливан (1994-95), сборная Армении (1996-97), Локом. Ташкент, Узбекистан (2011-13).

Президент клуба Пюник Ереван, Армения (2000-06).

Тренер-селекционер Олимпиакоса Афины, Греция (2006-08).

Максим Розенко, Чемпион

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