Малкина лучше не злить! Он не только набрал два очка, но и постоял за себя

Гол и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Форвард «Питтсбурга» вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Ракелль — 5 (бол., Малкин, Гюнцель), 0:45 — 0:1. Карлссон — 7 (Харкинс, Картер), 7:37 — 0:2. Типпетт — 13 (бол., Замула, Фараби), 14:55 — 1:2. Руведел — 1 (Раст, Грэйвс), 28:07 — 1:3. Малкин — 15 (О`Коннор), 44:29 — 1:4.

Вратари: Харт — Неделькович.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 37 (13+13+11) — 39 (17+14+8).

Наши: Замула (19.11/1/-2) — Малкин (16.43/4/+2).

9 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 279 зрителей.

Прошедшей ночью «Питтсбургу», продолжающему бороться за место в плей-офф, нужно было кровь из носу реабилитироваться за два декабрьских поражения от «Филадельфии» в рамках Пенсильванского дерби. В последние сезоны градус противостояния соседей по штату несколько понизился. Однако болельщики обеих команд по-прежнему считают очные встречи крайне важными вне зависимости от турнирного положения.

Сегодня парни Майка Салливана на выезде сумели впервые в сезоне обыграть идущих в зоне wild card «Флаерз» и вплотную приблизиться к кубковой восьмерке «Востока». А одним из главных героев на льду «Уэллс Фарго Центра» стал Евгений Малкин, который не только набрал 2 (1+1) очка, но и поучаствовал в небольшой потасовке сразу с несколькими игроками «Летчиками».

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Уже на первой минуте Джино не дал пропасть раннему большинству, подаренному «Пингвинз» Шоном Кутюрье, и не глядя выдал на пятачке великолепную голевую передачу на Рикарда Ракелля. Все, что оставалось сделать шведскому нападающему на дальней штанге — это просто не промахнуться мимо пустого угла ворот Картера Харта.

Но как ярко Малкин начал дерби, так же ярко его и закончил. На 44-й минуте Евгений получил шайбу на полборта от Дрю О’Коннора и забросил свою первую шайбу в 2024-м, установив итоговый счет в матче. Причем этот гол стал для магнитогорского мастера 486-м за всю карьеру в НХЛ и позволил выйти на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, превзойдя достижение Брайана Беллоуза (485). И теперь для попадания в топ-50 ему осталось отличиться всего лишь пять раз, чтобы перекрыть показатель Норма Улльмана (490).

Впрочем, хозяева великолепную игру 71-го номера «Пингвинов» не оценили и во время очередного большинства гостей при счете 1:4 принялись откровенного провоцировать его. Только было бы наивно думать, что тот дал бы себя в обиду.

На полноценный хет-трик Горди Хоу его возня с игроками «Филадельфии» не тянет — подраться и выяснить отношения «один на один» с кем-то из «Летчиков» судьи ему не дали. Однако главный зачинщик потасовки Скотт Лотон все же успел понюхать уральский кулак после короткого боксерского джеба, а затем получил от Малкина совет посмотреть на табло и вспомнить про счет. Разве были после такого другие претенденты на звание первой звезды встречи?

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