Окружение Мбаппе опровергло договоренность с Реалом

Форвард еще не согласовал переход в Реал

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Окружение Килиана Мбаппе сделало заявление, в котором опровергло информацию о достижении договоренностей с Реалом.

Об этом сообщает RMC Sport.

«По словам близких к Килиану Мбаппе людей, нет никакой договоренности о будущем Килиана, тем более, что никаких обсуждений по этому поводу не ведется. Ни один тип влияния не может диктовать время обсуждений, размышлений и решений Килиана». ; говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Мбаппе договорился о переходе в Реал.

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