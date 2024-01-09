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Футбол

Овечкин второй сезон не может реализовать буллит в НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин второй сезон не может реализовать буллит в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Со старта сезона-2022/23 38-летний россиянин восемь раз пытался реализовать буллит, но не забросил ни одной шайбы.

В текущем сезоне Овечкин набрал 26 (8+18 очков) в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он отмечался результативным действием в каждом из пяти последних матчей «Кэпиталз».

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