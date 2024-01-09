Первый круг завершается скандалами. Итоги 19-го тура Серии А

Слишком много жалоб на судейство

ANSA

Болонья — Дженоа 1:1

Интер — Эллас Верона 2:1

Фрозиноне — Монца 2:3

Лечче — Кальяри 1:1

Сассуоло — Фиорентина 1:0

Эмполи — Милан 0:3

Торино — Наполи 3:0

Удинезе — Лацио 1:2

Салернитана — Ювентус 1:2

Рома — Аталанта 1:1

В последнем туре Серии А в 2023-ем году было забито всего 14 мячей. В первом туре в 2024-ом ситуация поправилась до 27-ми. Впрочем, ее омрачили судейские скандалы. Главные тренеры "Ромы", "Вероны", "Салернитаны" отказались от интервью. У второй и третьей директоры критиковали судейство. Критиковали и наставники "Эмполи" и "Аталанты".

Заместитель главы Судейского Комитета Андреа Джервазони уже признал ошибки в некоторых эпизодах. В частности, заявив, что победный гол "Интера" на 93-ей минуте несомненно должен был быть отменен, и ВАР должен был вмешаться. Лидер лиги уже второй тур подряд забивает гол, который следовало отменить. На этот раз Бастони ударил локтем соперника.

"Интер" и "Ювентус"

Попробуем перейти к футболу. А в нем "нерадзурри" не победили "Верону". Отыграли непростительно апатично. Странно после потери очков в Генуе и отдыха посреди недели. Ранний гол вернувшегося после двух туров травмы Лаутаро Мартинеса расслабил? 1:1 "Вероны" был гораздо более справедливым. Стал бы таким и 2:2 на сотой минуте, но гости смазали пенальти.

Запасные "Интера" выбежали на поле праздновать, будто выиграли Скудетто. А Симоне Индзаги говорил о плохом газоне "Меацца", о важности выиграть "такой тип игры". "Это был матч страданий, но такие очень важны". И заявил, что понимает раздражеие "Вероны" из-за арбитража. Он признает, что его команда сейчас играет хуже, чем ранее.

Для "Ювентуса" привычнее играть плохо и вырывать победы в концовке. Такое он сделал уже в третьем из четырех последних гостевых матчей. Во втором из них — в добавленное время, во втором — голом Душана Влаховича. Контраст между 6:1 над этой же "Салернитаной" в Кубке был ожидаем и тренерами, и неписаными законами футбола. Очень сложно победить одну команду дважды подряд.

Первый удар в створ ворот Костиля "Ювентус" нанес лишь на 64-ой минуте. Уже после удаления, к которому в "Салернитане" предъявляли претензии, говоря, что ранее в этой атаке фолил туринец Гатти и даже также на красную. Много Гатти и компания не создали и 11-ю против десятерых, забили от отскока на 65-ой и навеса на 91-ой минутах.

Массимилиано Аллегри недоволен уже седьмым из последних девяти матчей во всех турнирах с пропущенным ("мы атакуем лучше, но слабее в обороне. Мы уязвимы"). Лишь одна победа с разницей более одного мяча в 15-ти турах. Зато доволен вторым камбеком в сезоне и за три дня и считает, что в Салерно "Юве" играл хорошо. Ну и точно доволен положением в таблице.

"Милан"

Аурелио Андреаццоли набросился на арбитров за пенальти, назначенный за касание "кончика пальца". И даже применил нецензурную лексику. Но при этом признал, что "Милан" играл мощно и качественно. "Он добыл многое, не сделав намного больше, чем "Эмполи". А ведь "Эмполи" с разницей более одного мяча проиграл лишь во второй раз в девяти последних матчах.

Путь от почти поражения от команды из зоны вылета в гостях ("Салернитаны") до 3:0 над такой же "россонери" прошли всего за две недели. Через 4:1 в Кубке дома над еще одним аутсайдером — "Кальяри". Отличные первые два матча 2024-го года для "Милана", которые помогают забыть 2023-ий. Отличное начало недели, которую Стефано Пиоли назвал решающей.

Хотя во втором тайме, как он заявил, вспоминал о двух гостевых матчах, в которых уже упускал 2:0. Но в целом игра тренеру очень понравилась, и он считает, что кризис позади. Получилось и вправду очень солидно и спокойно. Пусть и с голами с двух контратак и пенальти. Также, похоже, позади кризис Рафаэля Леау. После гола против "Кальяри" ассист в Эмполи.

"Милан" побеждает в гостях в лиге впервые после трех ничьих и поражения. На всех полях во всех турнирах он сейчас с серией из пяти побед и ничьей. А в таблице уверенно третий.

Борьба за четвертое место

Из претендентов на четвертое место победил лишь "Лацио". Причем тяжело. Открыл счет рано, но затем играл уныло и далеко не впервые в сезоне позволил сопернику вернуться. Ни одна из его трех последних побед не была легкой. Но эти девять очков возвращают команду в борьбу за зону Лиги Чемпионов. Еще и без Чиро Иммобиле, Луиса Альберто, Алессио Романьоли.

Гол штрафным ударом от левого защитника, еще один, сделанный вышедшими на замену после длинного паса и касаний головой двух игроков — на такое не всегда можно рассчитывать. Затем Ровелле еще и пришлось тащить мяч с линии ворот. Маурицио Сарри не уверен, прекратились ли качели его команды, говорил об уродливой игре в целом. Но и хвалил ее характер.

К "Роме" и "Аталанте" за потерю очков претензий немного. Они играли друг против друга. Играли яростно, быстро, боролись, создавали. Должны были забивать по 3-4 мяча. Но не хватило характера для того, чтобы протолкнуть лишний мяч в сетку. Этого им часто не хватает в нынешнем сезоне. Потому больше половины матчей в первом круге они и не выиграли.

Римляне создали больше. Играли дома, где выиграли шесть из семи предыдущих матчей лиги (при одной ничьей). Пропустили дома в четвертом из пяти последних матчей лиги, из-за чего должны беспокоиться. А бергамцы лишь с двумя победами в девяти последних гостевых матчах в лиге. А без гостевых побед высоких мест не достичь.

Хотя в "Роме", видимо, решили обвинить арбитров. Поскольку отказались общаться с прессой. Прорыв Дибалы к воротам и вправду был остановлен фолом, который тянул на удаление. А Джан Пьеро Гасперини говорил, но отметил "серьезные сомнения" насчет отмененного гола его команды. Игру же называл "боем быков" и доволен, что вышел из такой с ничьей.

Больше претензий к "Болонье". Хотя она сидела на воротах "Дженоа", остановившей "Ювентус" и "Интер", с 71-им процентом владения мячом и 21:3 по ударам. Тьяго Мотта очень доволен этим доминированием. Но из него создала мало. Играла обычно медленно, не находила решений. Серия из семи домашних побед во всех турнирах прервалась.

Уже не впервые ее проблемы во взламывании защитных порядков середняков и аутсайдеров проявляются. В последних четырех матчах против неграндов, команд не из нынешней Топ-10 лиги, "Болонья" победила лишь однажды. Последнюю команду лиги с разницей в один мяч. И Мотта понимает, что закрываться против его команды будут все больше и больше.

"Фиорентине" также трудно против плотной обороны, она также создает мало, а реализует вообще ужасно. Так было и в трех предыдущих победных матчах со счетом 1:0. На этот раз на 58-ой минуте счет по ударам по воротам был 7:1 в пользу "Сассуоло", еще и ошибочно отменили его гол. А далее "Фиорентина" смазала пенальти и еще несколько отличных шансов.

"Фиалки" уступили команде, набравшей лишь одно очко в пяти предыдущих турах и выигравшей лишь один матч из предыдущих 12-ти.

Винченцо Итальяно признал совершенно провальный первый тайм, говорил о медленности и предсказуемости своей команды, а также о привычной болезни реализации во втором. Хотя заявил, что в итоге "Фиорентина" заслуживала ничью. Заслуживала, но точно так же она не заслуживала набрать девять очков в предыдущих трех турах. В итоге все выравнивается.

"Наполи"

Математически "Наполи" борется за четвертое место. Но сейчас он развален. Поражение от "Торино" лишь осветило полным светом ситуацию. После прихода Вальтера Мадзарри стало только хуже. Он ссорится с журналистами и арбитрами, а не работает, заявляет, что команда играет очень хорошо, и ее скоро прорвет. Прорвало. На разгромное поражение от середняка.

Она проиграла команде, у которой выиграла пять предыдущих матчей подряд и которой не проиграла предыдущих 16. Пропустила в раздевалку, начала второй тайм удалением Мадзокки, в итоге проведшего на поле в своем дебютном матче за клуб менее пяти минут, пропустила сразу после него и прекратила борьбу.

Четыре очка в последних шести турах. Неудивительно, что Мадзарри не допускают к микрофону, а спортивный директор Мауро Мелузо извиняется перед всеми. Сообщают, что команда собирается закрыться на базе.

Борьба против вылета

Состав зоны вылета вновь изменился. "Верона" вместо "Кальяри". Первая зла на арбитров, но должна была реализовывать пенальти на сотой минуте, да и пропущенный на 93-ей сама могла избежать не раз. "Салернитана" зла, но не должна была пропускать на 91-ой. "Эмполи" зол, но пропустил от "Милана" ранний и поздний голы в контратаках и посредине — пенальти.

"Удинезе" из вязкой игры с "Лацио" дома должен был вытащить больше, чем поражение. "Фрозиноне" дома проснулся лишь при 0:3 против "Монцы". Именно он сейчас в худшей форме в лиге с одним очком в шести последних матчах.

"Кальяри" воспользовался всем этим и вышел из зоны вылета. Он должен был пропускать в Лечче больше одного, но выдержал, добавил в игре и добыл ничью. "Сассуоло" же прервал свои ужасные серии приличной победой.

Украинский след

Руслан Малиновский воспользовался травмой опорника Строотмана, вернулся в стартовый состав и даже отыграл свой второй полный матч в сезоне. Работал тяжело в обороне. Иногда выдвигался в прессинг с двумя форвардами, но обычно действовал ближе к своим защитникам, помогая разыгрывать. Помогал также прикрывать на правом фланге.

Четыре выбитых мяча и четыре попытки отбора (третье место на поле), четыре заблокированных удара и прострела (второе), участие в 11-ти единоборствах (третье на поле), хотя и выиграл лишь четыре — обильный набор оборонительных ТТД.

А вот в атаке и в розыгрыше мяча украинец не был заметен. Лишь седьмой в команде по передачам (25), четвертый по касаниям мяча (45). Все это — мало для игрока его амплуа. Точность передач — 76 процентов, четвертая в команде. Никаких атакующих действий.

Оценки от прессы — иногда "6.5", иногда "5.5" (Gazzetta Dello Sport), но чаще всего — "6" (Corriere Dello Sport, Tuttosport), как у большинства игроков "Дженоа". Разочарованно отмечали его исчезновение в атаке, но с большим уважением — работу в обороне.

Виктор Коваленко не попал в заявку "Эмполи" из-за травмы.

Лучший игрок тура — Дуван Сапата ("Торино"). Центрфорвард не забил, но отдал два ассиста против бывшей команды

Прорыв тура — "Сассуоло". Прервал ужасную серию

Разочарование тура — судейство. С ВАР скандалов даже больше

Лучший вратарь тура — Андреа Консильи ("Сассуоло"). Пенальти и другие сейвы

Лучший тренер тура — Иван Юрич ("Торино"). Вынес "Наполи"

1

Інтер

19 15 3 1 48 2

Ювентус

19 14 4 1 46 3

Мілан

19 12 3 4 39 4

Фіорентина

19 10 3 6 33 5

Болонья

19 8 8 3 32 6

Лаціо

19 9 3 7 30 7

Аталанта

19 9 3 7 30 8

Рома

19 8 5 6 29 9

Наполі

19 8 4 7 28 10

Торіно

19 7 6 6 27 11

Монца

19 6 7 6 25 12

Лечче

19 4 9 6 21 13

Дженоа

19 5 6 8 21 14

Фрозіноне

19 5 4 10 19 15

Сассуоло

19 5 4 10 19 16

Удінезе

19 2 11 6 17 17

Кальярі

19 3 6 10 15 18

Еллас Верона

19 3 5 11 14 19

Емполі

19 3 4 12 13 20

Салернітана

19 2 6 11 12

Фото — ANSA

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