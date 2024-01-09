Почеттино: Челси не нужен новый нападающий

Челси не будет подписывать нового нападающего.

Об этом рассказал главный тренер команды Маурисио Почеттино.

«Нам не нужен новый нападающий. Мы всегда Мы говорили об этом с владельцами и спортивными директорами сегодня и вчера.

Я доволен, ведь у нас есть Броя.У нас есть разные игроки, которые могут играть на позиции нападающего, помогая команде забивать и выигрывать. Я полностью доволен составом и если что-то изменится, вы узнаете», — сказал Почеттино.