ПСВ хочет подписать вингера Манчестер Юнайтед

Факундо Пельистри может перейти в ПСВ

Вингер Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри может продолжить карьеру в ПСВ.

Об этом сообщает инсайдера Фабрицио Романо.

Нидерландцы сделали «манкунианцам» предложение по аренде 22-летнего уругвайца. Стороны ведут переговоры.

Лос-Анджелес Гэлакси также заинтересован в кандидатуре Пельистри и в ближайшее время собирался сделать официальное предложение как игроку, так и его клубу.

В этом сезоне на его счету 1 ассист в 15 матчах.

Раньше Манчестер Юнайтед вернул Регилона в Тоттенгэм.

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