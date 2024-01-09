Футбол
ПСВ хочет подписать вингера Манчестер Юнайтед
Факундо Пельистри может перейти в ПСВ
Вингер Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри может продолжить карьеру в ПСВ.
Об этом сообщает инсайдера Фабрицио Романо.
Нидерландцы сделали «манкунианцам» предложение по аренде 22-летнего уругвайца. Стороны ведут переговоры.
Лос-Анджелес Гэлакси также заинтересован в кандидатуре Пельистри и в ближайшее время собирался сделать официальное предложение как игроку, так и его клубу.
В этом сезоне на его счету 1 ассист в 15 матчах.
Раньше Манчестер Юнайтед вернул Регилона в Тоттенгэм.