Соглашение действует до 2025 года

<img title="Ренн продлил контракт с Мандандой" src="/wp-content/uploads/2024/01/ee6138c91500bab8ee9c86d5194295f9.jpg" alt="Ренн

Бывший вратарь сборной Франции Стив Манданда подписал контракт с Ренном.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб Лиги 1 предложил голкиперу продлить соглашение, Стив согласился. . Новый договор рассчитан до июня 2025 года.

«Я стараюсь максимально использовать каждый момент и не думать слишком много о будущем. Всей моей семье здесь очень нравится. В этом городе мы все чувствуем себя комфортно. Для меня есть условия для продления», — сказал Манданда.