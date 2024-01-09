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Шахтер интересуется вундеркиндом из Ганы

Донецкий Шахтер проявляет заинтересованность в услугах 17-летнего полузащитника Давида Одуро, который имеет контракт с ганским клубом Аккра Лайонс, а ныне находится на просмотре в лондонском Челси.

Об этом сообщает Ghana Soccernet.

Действующий чемпион украинской Премьер-лиги Шахтер держит в поле зрения 17-летнего левого фулбека Давида Одуро.

В настоящее время у ганца контракт с Аккра Лайонс, но уже находится в Англии, где в понедельник , 8 января даже успел пройти фитнес-тесты в расположении лондонского Челси.

Одуре находится на полноценном просмотре в лондонском клубе.

Кроме горняков и Челси, интерес к гонцу также проявляет испанский Реал Сосьедад. из Сан-Себастьяна.

Ранее сообщалось, что Шахтер потратит более 10 миллионов гривен на сборы в Турции.

champion.com.ua

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