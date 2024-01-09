Смерть Шершуна и Беккенбауэра, трансфер Кривбасса, планы Динамо. Главные новости за восьмое января

А также потенциальный новичок Полесья, усиление ЮКСА

Фото: UA-Футбол/ Автор — Аліна Єрофеєва

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, восьмое января

Умер бывший игрок сборной Украины Богдан Шершун

Трагическое известие пришло восьмого января. На 43-м году жизни скончался бывший футболист, а после – телевизионный эксперт Богдан Шершун. Он ранее играл с "Днепр", "Кривбасс", "Арсенал" (Киев), "Волынь". В активе Шершуна — четыре матча за национальную сборную Украины. О причинах смерти не сообщается. Но известно из неофициальных источников, что Шершун длительное время боролся с тяжелой болезнью.

Умер Франц Беккенбауэр, один из величайших футболистов в истории

Легенда немецкого и мирового футбола Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Франц страдал болезнью Альцгеймера. Трагическое известие подтвердила его семья. Франц выиграл чемпионат мира с Германией в 1974 году, а затем победил как тренер в 1990 году. За всю свою карьеру сыграл 582 матча, забил 74 гола и отдал 75 ассистов. Но в последнее время не появлялся на публике.

Егор Твердохлеб присоединился к "Кривбассу"

UA-Футбол из собственных источников узнал о том, что полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб присоединился к "Кривбассу". О трансфере официально будет объявлено в ближайшее время. Клубы не будут разглашать сумму сделки. Однако это переход за деньги, ведь контракт Твердохлеба с "Минаем" действует до июля 2025-го года. Стоимость игрока по оценкам Transfermarkt – 500 тысяч евро.

"Динамо" объявило планы на зимние сборы

Киевское "Динамо" объявило о зимних планах. Вскоре команда выйдет из отпуска и начнет подготовку ко второй части сезона. Клуб будет выезжать на зарубежные сборы, где планирует провести ряд спаррингов. Среди соперников – "Балкани", "Легия", "Шкендия", "Шериф" и другие. Пресс-служба клуба уточняет, что возможны корректировки планов.

"Полесье" может подписать полузащитника "Звягеля"

Речь идет о Денисе Ндукве. Он выступает за "Звягель" с лета 2023-го года. В нынешнем сезоне Второй лиги Денис провел 19 матчей за клуб во всех турнирах. На счету хавбека 16 голов и 2 результативные передачи. Ранее президент "Звягеля" Дмитрий Костюк заявлял, что Ндукве интересуются клубы УПЛ. Также была информация об интересе со стороны "Днепра-1", "Металлиста 1925" и "Металлиста".

ЮКСА усилился Адеринсолой Эсеолой

Второлиговский ФК ЮКСА подписал контракт с 32-летним украинским форвардом Адеринсолой Эсеолой. Соглашение сторон рассчитано на полтора года. Форвард будет выступать за "крестоносцев" в футболке с номером 11.

Эсеола – воспитанник житомирского футбола, успел поиграть не только за украинские клубы, но и за рубежом – в Италии, Казахстане и Болгарии.

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