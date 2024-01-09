Футбол
Твердохлеб присоединился к Кривбассу
Твердохлеб сменит клуб
<img title="Твердохлеб присоединился к Кривбассу" src="/wp-content/uploads/2024/01/631f8e16d3968c3d6f3fea2c3f924ed6.jpg" alt="Твердохлеб
Полузащитник Миная Егор Твердохлеб близок к переходу в Кривбасс.
Об этом сообщает телеграмм-канал УПЛ жива.
23-летний игрок сегодня, 8 января, присоединился к тренировкам с криворожским клубом, а 13 числа вместе с командой отправится на тренировочный сбор в Турцию.
О трансфере объявят вскоре.
Раньше 25-летнего защитника подписал 25-летний защитник.