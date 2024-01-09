Твердохлеб сменит клуб

<img title="Твердохлеб присоединился к Кривбассу" src="/wp-content/uploads/2024/01/631f8e16d3968c3d6f3fea2c3f924ed6.jpg" alt="Твердохлеб

Полузащитник Миная Егор Твердохлеб близок к переходу в Кривбасс.

Об этом сообщает телеграмм-канал УПЛ жива.

23-летний игрок сегодня, 8 января, присоединился к тренировкам с криворожским клубом, а 13 числа вместе с командой отправится на тренировочный сбор в Турцию.

О трансфере объявят вскоре.

Раньше 25-летнего защитника подписал 25-летний защитник.

champion.com.ua