Футбол
Ворскла назвала соперников на собрании в Турции
Полтавчане первый спарринг проведут 14 января с азербайджанским Сабахом
Ворскла объявила шестерых соперников в контрольных матчах на зимнем тренировочном сборе в Турции.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Календарь контрольных матчей Ворсклы
14.01 Ворскла – Сабах (Азербайджан) 18.01 Ворскла – Кайссар (Казахстан) 22.01 Ворскла – Лаппи (Косово) 30.01 Ворскла –ndash; Насаф (Узбекистан) 02.02 Ворскла – Термалика (Польша) 10.02 Ворскла –ndash; Гангвон (Южная Корея) Ворскла зарезервировала для спаррингов еще два окна 6 и 15 февраля. Соперники полтавского клуба уточняются.
Ранее Ворскла утвердила тренерский штаб Долганского.