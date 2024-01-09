Ворскла назвала соперников на собрании в Турции

Полтавчане первый спарринг проведут 14 января с азербайджанским Сабахом

Ворскла объявила шестерых соперников в контрольных матчах на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Календарь контрольных матчей Ворсклы

14.01 Ворскла – Сабах (Азербайджан) 18.01 Ворскла – Кайссар (Казахстан) 22.01 Ворскла – Лаппи (Косово) 30.01 Ворскла –ndash; Насаф (Узбекистан) 02.02 Ворскла – Термалика (Польша) 10.02 Ворскла –ndash; Гангвон (Южная Корея) Ворскла зарезервировала для спаррингов еще два окна 6 и 15 февраля. Соперники полтавского клуба уточняются.

Ранее Ворскла утвердила тренерский штаб Долганского.

champion.com.ua