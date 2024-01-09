Азаров может сменить клуб

<img title="Защитника Шахтера предложили Наполи" src="/wp-content/uploads/2024/01/b55dfe73999f9afa2698dc41d4796fd6.png" alt="Защитника Шахтера br />

21-летний левый фулбек Шахтера Иракли Азаров был предложен чемпиону Италии Наполи.

Об этом сообщает Sport del Sud.

Агент футболиста Мамука Джугели, также представляющий интересы вингера Наполи Хвичи Кварацхелии, переговорил с владельцем неаполитанского клуба о потенциальном трансфере фулбека «горняков».

«Мы работаем над тем, чтобы Иракли перешел в топ-команду. Через некоторое время он уйдет, я вижу, я вижу его будущее в лучших командах и лучших лигах. Не могу скрыть, я схожу с ума от Азарова. Я говорил о нем с президентом Наполи Де Лаурентисом, Ювентусом и другими, но это не был конкретный разговор», — рассказал Джугели.