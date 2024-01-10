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Футбол

Барселона хочет подписать греческого форварда, который забил 22 гола в этом сезоне

Клуб интересуется Вангелисом Павлидисом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu

    • В последнее время растет количество спекуляций относительно будущего Роберта Левандовски в "Барселоне". Появилось предположение, что он может покинуть клуб в конце сезона.

    Испанский клуб будет искать замену. По информации источника "Барса" заинтересована в подписании греческого форварда Вангелиса Павлидиса, который в этом сезоне забил 22 гола.

    25-летний футболист нравится "Барселоне", но им придется конкурировать с "Челси", "Фулхэмом" и "Миланом".
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