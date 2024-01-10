<img title="Буковина подписала Кныша и Шалфеева" src="/wp-content/uploads/2024/01/c3a4b1e101365a460fba94de577ce366.jpg" alt="Буковина подписала Книша и Шал

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Буковина объявила о подписании вингера Даниила Кныша и полузащитника Егора Шалфеева.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игроки перешли на правах свободных агентов. Оба игрока покинули Ниву ( Бузова) в январе.

27-летний Кныш – питомец Динамо. Вингер выступал раньше Минай, Металлист, Карпаты. В осенней части этого сезона Кныш сыграл за Ниву Б 18 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав пятерых ассистов.

25-летний Шалфеев ранее защищал цвета запорожского Металлурга и дубля Зари. В этом сезоне в составе Нивы Б хавбек сыграл 17 поединков.

Раньше Буковина прекратила сотрудничество с восемью игроками.

champion.com.ua