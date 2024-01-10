Серия без поражений продолжалась на протяжении 28 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stu Forster

"Челси" проиграл команде из низшей лиги впервые с 2015 года.

Команда Маурисио Почеттино уступила "Мидлсбро" (0:1) в первом полуфинале Кубка английской лиги.

В прошлый раз лондонский клуб проиграл команде из низшей лиги в январе 2015 года — "Брентфорду" (2:4). Серия без поражений продолжалась на протяжении 28 матчей.

"Мидлсбро" обыграл "Челси" впервые с августа 2006 года. Лондонцы не уступали "Мидлсбро" на протяжении 9 матчей. В каждом из них "Челси" одержал сухую победу.

Ответный матч состоится 23 января на "Стэмфорд Бридж".

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