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Футбол

Челси проиграл команде из низшей лиги впервые с 2015 года

Серия без поражений продолжалась на протяжении 28 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stu Forster

    • "Челси" проиграл команде из низшей лиги впервые с 2015 года.

    Команда Маурисио Почеттино уступила "Мидлсбро" (0:1) в первом полуфинале Кубка английской лиги.

    В прошлый раз лондонский клуб проиграл команде из низшей лиги в январе 2015 года — "Брентфорду" (2:4). Серия без поражений продолжалась на протяжении 28 матчей.

    "Мидлсбро" обыграл "Челси" впервые с августа 2006 года. Лондонцы не уступали "Мидлсбро" на протяжении 9 матчей. В каждом из них "Челси" одержал сухую победу.

    Ответный матч состоится 23 января на "Стэмфорд Бридж".

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