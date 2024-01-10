Футбол
Эмполи Коваленко подписал полузащитника
Эмполи подписал конкурента для Коваленко
<img title="Эмполи Коваленко подписал полузащитника" src="/wp-content/uploads/2024/01/e18292ae422e356a11c30da7cddf80d7.png" alt="Эмполи Коваленко"
Эмполи объявил о подписании 26-летнего польского полузащитника Специи Шимона Журковски.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.
Журковски выступает на позиции центрального полузащитника и будет прямым конкурентом по позиции для украинца Виктора Коваленко. Ранее Журковски уже выступал за Эмполи в 2020 году. 2022 годах.
Фактически Эмполи подписал Журковски на замену Даниелю Мальдини, проведшему в аренде в клубе из Тосканы первую половину нынешнего сезона. Теперь Мальдини-младший отправился в Монцу.