Эмполи подписал конкурента для Коваленко

<img title="Эмполи Коваленко подписал полузащитника" src="/wp-content/uploads/2024/01/e18292ae422e356a11c30da7cddf80d7.png" alt="Эмполи Коваленко"

Эмполи объявил о подписании 26-летнего польского полузащитника Специи Шимона Журковски.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.

Журковски выступает на позиции центрального полузащитника и будет прямым конкурентом по позиции для украинца Виктора Коваленко. Ранее Журковски уже выступал за Эмполи в 2020 году. 2022 годах.

Фактически Эмполи подписал Журковски на замену Даниелю Мальдини, проведшему в аренде в клубе из Тосканы первую половину нынешнего сезона. Теперь Мальдини-младший отправился в Монцу.

champion.com.ua