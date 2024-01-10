ФИФА распространила дисквалификацию Овермарса на весь профессиональный футбол

Отстранение Марка Овермарса от футбола распространено на весь мир.

Об этом сообщает ESPN.

Напомним, бывший игрок Аякса, Арсенала и Барселоны, обнимая должность технического директора клуба из Амстердама, присылал неуместные сообщения женщинам-коллегам.

Он посылал свои интимные фото сотруднице Аякса, девушка также столкнулась со сталкингом (Нежелательно навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека. Сталкинг есть формой притязания и устрашения). После скандала Овермарс был уволен, после чего устроился на аналогичную должность в бельгийский Антверпен.

В ноябре прошлого года Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерланды. Испытательный срок – два года.

ФИФА расширила дисквалификацию Овермарса до глобальной. Теперь Марку нельзя занимать какие-либо должности в профессиональном футболе – он будет вынужден покинуть свой пост в Антверпене.

champion.com.ua