Хавбек академии Челси подписал свой первый профессиональный контракт

Фрэнки Ранэм присоединился к синим в 8 лет

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Выпускник академии "Челси" Фрэнки Ранэм подписал свой первый профессиональный контракт. Об этом клуб сообщает на своем вебсайте.

Полузащитник присоединился к основной команде. Его считают одним из лучших молодых талантов.

"Мы рады, что Фрэнки продолжит свое развитие в "Челси". Он постоянно демонстрировал свою универсальность. Мы с нетерпением ждем большего в этом сезоне", — сказал руководитель отдела развития молодежи Джим Фрейзер.

Ранем присоединился к "синим" в восемь лет и стал лучшим самым молодым бомбардиром в Юношеской лиге УЕФА в возрасте 15 лет, забив в матче против "Динамо Загреб" в ноябре 2022 года.

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