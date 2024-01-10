Обновленный телепул стартует с первого тура второй части чемпионата Украины.

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Клубы УПЛ создали новый телепул.

Об этом сообщает KDK.

До 9 клубов, матчи которых транслировались на MEGOGO (Полесье, Шахтер, Ворскла, Черноморец, Колос, ЛНЗ) , Александрия, Металлист 1925 и Оболонь), присоединились Движение, Минай и Вересс.

Возможно, присоединится еще Кривбасс. Пока с ним продолжаются переговоры.

Динамо, Днепр-1 и Заря не присоединились, но обещают сделать это со следующего сезона.

Матчи будут транслироваться на всех ОТТ-платформах, в кабельных сетях и на YouTube-канале УПЛ ТВ (это канал «Движение», он его отдаст для всех клубов).

Пока матчи будут показывать в YouTube бесплатно. На ОТТ-платформах – за подпиской, без дополнительной платы. Со следующего сезона – платно, но цена пока неизвестна.

Клубы сейчас ничего не заработают, но перестанут платить за продакшн, как делают это на MEGOGO. Эти расходы берет за себя УПЛ, которая нашла спонсорские средства (вероятно, спонсором будет букмекерская компания VBET) и получила финансовую помощь (похоже, из-за границы).

Планируется, что в следующем сезоне, когда будет платная подписка, клубы смогут заработать около 50 000 евро. За сезон 2025/26 – по 100 000 евро.

champion.com.ua