Колос усилился нападающим

<img title="Колос подписал нападающего сборной Литвы" src="/wp-content/uploads/2024/01/ebcef5b46897e8849fbd83011a7d680d.png" alt="Колос подписал нападающего сборной Литвы

Нападающий сборной Литвы и албанской Эгнатии Гитис Паулаускас стал игроком Колоса.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Соглашение 24-летнего форварда с клубом УПЛ рассчитано на 2, 5 сезона, к лету 2026 года.

В этом сезоне чемпионата Албании на счету Гитиса Паулаускаса 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 18 поединках.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 325 тысяч евро.

Напомним, Милько — лучший игрок Колоса в 2023 году.

champion.com.ua