Футбол
Кривбасс объявил о подписании Твердохлеба
Клуб подписал украинского полузащитника
Клуб УПЛ Кривбасс подписал первого зимнего новичка, которым стал полузащитник Миная Егор Твердохлеб.
Об этом сообщает пресс-служба Кривбасса.
Игрок подписал контракт на четыре годы.
О сумме трансфера информации нет, но раньше были сообщения о 300-400 тысячах евро компенсации.
До прохожих игрок выступал за Горняк-Спорт, в составе которого провел три сезона. В нынешнем сезоне УПЛ успел провести 15 матчей и забил 2 гола.
Ранее тренер Юрия Вернидуб заявил, что рассчитывает на универсализм Твердохлеба, который может сыграть на нескольких позициях.