Кривбасс объявил о подписании Твердохлеба

Клуб подписал украинского полузащитника

Клуб УПЛ Кривбасс подписал первого зимнего новичка, которым стал полузащитник Миная Егор Твердохлеб.

Об этом сообщает пресс-служба Кривбасса.

Игрок подписал контракт на четыре годы.

О сумме трансфера информации нет, но раньше были сообщения о 300-400 тысячах евро компенсации.

До прохожих игрок выступал за Горняк-Спорт, в составе которого провел три сезона. В нынешнем сезоне УПЛ успел провести 15 матчей и забил 2 гола.

Ранее тренер Юрия Вернидуб заявил, что рассчитывает на универсализм Твердохлеба, который может сыграть на нескольких позициях.

champion.com.ua