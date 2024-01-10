Кубок Италии. Вторая победа Фиорентины в серии пенальти подряд

Вязкая игра в Апеннинском дерби

ANSA

Кубок Италии. Четвертьфинал

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" — "Болонья" 0:0 (5:4 пен.)

Серия пенальти: Фергюсон 0:1, Мандрагора 1:1, Зиркзее 1:2, Артур 2:2, Орсолини 2:3, Миленкович 3:3, Калафиори 3:4, Мина 4:4, Пош 4:4 (неточно), М. Лопес 5:4

"Фиорентина": О. Кристенсен, Кайоде, Миленкович, Кварта (Мина 110), Раньери, М. Лопес, Данкан (Мандрагора 72), Барак (Бонавентура 60), Иконе (Нзола 60), Бельтран (Артур 78), Бираги (Паризи 72)

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми (Калафиори 87), В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер (Моро 87), Фергюсон, Орсолини, Зиркзее, Салемакерс

Предупреждения: Бонавентура 116 — Фергюсон 89, Салемакерс 110

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Апеннинское дерби за звание главного андердога Италии. "Фиорентина" и "Болонья" уже борются за такое звание в лиге, где занимают четвертое и пятое места соответственно с разрывом в одно очко. Очень хотели проявить себя и в Кубке. Первая очень голодна после проигранных финалов Коппа и Лиги Конференций в предыдущем сезоне, вторая — после 24-ех сезонов без полуфинала какого-либо турнира.

Сегодня этот голод привёл к вязкой унылой игре, в которой команды большей частью нейтрализовывали друг друга. Со всего 16-ю ударами по воротам в основное время. В принципе, логично, учитывая цену каждой ошибки. А также — последнюю форму обеих, не лучшую. С проблемами с реализацией и даже креативом. В последние недели обе играют примерно так, как играли сегодня.

В первом тайме немного лучше выглядела "Болонья", во втором — "Фиорентина". Первая в целом владела мячом больше в обоих таймах основного времени (63 процента), но вряд ли извлекла из этого дивиденды. Поскольку игра большей частью была из тех, которые не принесли бы гол даже после десяти часов на поле. Хотя всплески и моменты, вообще-то, были. Гости даже трижды попадали в каркас ворот.

Не принесли дивиденды и кадровые проблемы "фиалок", перешедших на игру с тремя центральными защитниками, что для Винченцо Итальяно дико.

До перерыва Салемакерс пробил издали, и Кристенсен отбил. Скорупски отбил мощный удар Кайоде. Зиркзее убрал защитника в центре штрафной, но попал в перекладину. Во втором тайме Орсолини издали попал в стойку. Кристенсен отбил удар Фергюсона в упор, а на последних секундах Скорупски отбил опасный удар головой Кварты.

В дополнительное время, когда доминировала "Болонья", Зиркзее и Орсолини бежали в прорыв на каждом из флангов. Но Кристенсен прикрывал ближний угол. В первом случае перевел мяч в стойку, во втором – взял.

В серии пенальти Кристенсен, правда, не сумел отличиться, как отличился в предыдущем раунде против "Пармы". Не отличился и Скорупски. Девять из десяти 11-метровых были отличными. А вот Пош в последнем в серии своей команды пробил выше ворот, оставив "Болонью" на еще как минимум один сезон без полуфиналов.

В предыдущем раунде "Болонья" выбила победителя двух последних розыгрышей турнира — "Интер". В гостях в дополнительное, то есть в игровое время. А "Фиорентина" — дома "Парму" из Серии Б в серии пенальти. Выиграть две серии подряд обычно очень сложно, но "фиалкам" это удалось. Награда — третий полуфинал Коппа подряд и шанс на второй финал подряд.

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