Кубок Лиги. Мидлсбро – Челси 1:0. Команда Мудрика отдаляется от заветного финала

«Боро» показали мастерство реализации и дисциплину в обороне, все заслуженно

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Впервые в этом розыгрыше Кубка Английской Лиги команда Маурисио Почеттино играла не на "Стэмфорд Бридж", а с другой стороны "Мидлсбро", который является середняком Чемпионшипа, впервые играл на своем поле. Перед матчем аргентинский специалист говорил, что его команда не может позволить себе недооценку соперника и расслабленность в начале игры, свидетелями чего мы стали на прошлой неделе, когда "синие" имели немало проблем против "Престона" в Кубке Англии.

Наставление от собственного наставника "синие" явно не приняли во внимание, ведь провели максимально бледный первый тайм, вот только "боро" куда опаснее, чем "Престон". И в этом была главная проблема. Хотя и у команды Майкла Каррика было немало проблем в первом тайме. Несмотря на слабую игру от соперника, за первые 20 минут они из-за травм потеряли двух основных исполнителей: нападающего Латте Лата и винг-бека Бангура.

В стартовом составе "синих" не нашлось места для Михаила Мудрика и Армандо Брои, сегодня Почеттино вышел без номинального нападающего, эту роль выполнял Коул Палмер, но о Коуле мы еще поговорим. Сначала о том, как "Мидлсбро" показал мастер-класс по быстрым атакам.

Под конец первого тайма Барласер отдал быстрый пас из глубины на флангового вингера Джонса, который уже ранее посадил на желтую карточку Колвилла и защитнику "Челси" нужно было действовать максимально осторожно. Эта осторожность привела к тому, что Джонс без проблем прострелил вдоль ворот, где вырвался из-под опеки Мойзеса Кайседо Хакни и отправил круглого в сетку ворот. Это был едва ли не первый опасный момент в матче и он закончился голом. Кроме гола, у "Мидлсбро" частично получалось проводить какие-то атаки, однако без откровенной опасности.

А что же за первый тайм показал "Челси"? Почти ничего. Хотя нет, Палмер должен был оформлять хет-трик. Еще в середине тайма он перехватил мяч после паса от Барласера и имел прекрасную позицию для удара, впрочем пробил мимо ворот. Не было у "синих" реально сознательных атак, все моменты, которые создавались у ворот Гловера, выглядели стихийно. Особенно остроты хватало уже в компенсированное к первому тайму время. После ошибки от Тома Гловера, который не зафиксировал мяч от выстрела Энцо, на добивание выбежал Палмер. Буквально несколько метров до ворот, просто нужно было попасть в сетку, но нет, Коул пробил выше. А еще через две минуты он вышел на идеальную позицию для удара левой ногой, под углом в штрафной площадке, но слабо покатил мяч в Гловера. "Челси" ничего не создал за первый тайм, но Палмер должен был из этой серии случайностей оформлять хет-трик, вот такой парадокс.

Во втором тайме "синие" заиграли живее, хозяева поля уже не так активно настаивали на собственных атаках и были не против удерживать собственное преимущество. Но это все равно поставило команду Почеттино в неудобный для нее сценарий: им нужно было пробивать низкий оборонительный блок соперника. Это то, с чем у лондонцев всегда были проблемы.

На 63-й минуте наставник "Челси" выпустил Михаила Мудрика и Армандо Брою, которых многие ожидали видеть в стартовом составе. Но выход на поле этой пары кардинально рисунок игры не изменил. Мудрик отметился одним ударом после скидки от Стерлинга, но это было точно у Гловера и на этом все. Украинец прекрасно соответствовал уровню, который показывала сегодня его команда.

"Челси" не знал, что им делать с этим низким блоком и до финального свистка так ничего и не придумал. Это заслуженная и классная победа от "Мидлсбро" на своем стадионе. Но на этом история не завершена. Их ожидает поездка на "Стэмфорд Бридж" через 2 недели на ответный матч. Им есть что оборонять, у них есть отличные шансы на сенсационный выход в финал. Ну а команда Почеттино вряд ли сегодня может найти какие-то оправдания. Им повезло, что всё можно исправить во втором матче.

Кубок Английской Лиги, Полуфинал (первый матч)

Стадион: "Риверсайд" (Мидлсбро)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Мидлсбро" — "Челси" 1:0

Гол: Хакни (37)

"Мидлсбро": Гловер — ван ден Берг, Фрай, Энгель — Джонс, Барласер, Хоусон, Бангура (Кларк, 20) — Крукс, Хакни — Латте Лат (Коберн, 5)

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилхрист, 90), Силва, Дисаси, Колвилл — Кайседо, Фернандес (Броя, 63) — Мадуэке (Мудрик, 63), Галлахер, Стерлинг — Палмер

Предупреждения: Джонс (90+3) — Колвилл (30)

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