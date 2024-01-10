Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

10 января, среда

3.00 (мск). «Баффало» — «Сиэтл»

3.00. «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»

3.00. «Торонто» — «Сан-Хосе»

3.30. «Айлендерс» — «Ванкувер»

4.00. «Виннипег» — «Коламбус»

4.00. «Нэшвилл» — «Анахайм»

4.00. «Сент-Луис» — «Флорида»

4.30. «Чикаго» — «Эдмонтон»

5.00. «Аризона» — «Бостон»

5.00. «Калгари» — «Оттава»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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