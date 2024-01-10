Футбол
НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» — «Флорида». Расписание матчей 10 января
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
10 января, среда
3.00 (мск). «Баффало» — «Сиэтл»
3.00. «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»
3.00. «Торонто» — «Сан-Хосе»
3.30. «Айлендерс» — «Ванкувер»
4.00. «Виннипег» — «Коламбус»
4.00. «Нэшвилл» — «Анахайм»
4.00. «Сент-Луис» — «Флорида»
4.30. «Чикаго» — «Эдмонтон»
5.00. «Аризона» — «Бостон»
5.00. «Калгари» — «Оттава»
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