Овечкин не смог провести полноценную тренировку с «Вашингтоном»

Форвард «Вашингтона» Овечкин не смог провести полноценную тренировку с командой

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присоединился к команде на утренней тренировке, сообщает The Hockey News.

Однако, как отмечает источник, 38-летний хоккеист провел лишь часть занятия и покинул его досрочно. На данный момент неизвестно, примет ли он участие в домашнем матче против «Сиэтла», который пройдет в ночь на 12 января.

Россиянин получил повреждение в матче против «Каролины» 5 января. В третьем периоде он столкнулся с форвардом «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но смог продолжить игру. После этого Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона». 7-го числа форвард сыграл в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3), в котором отметился голевой передачей, но не нанес ни одного броска в створ.

Всего в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий провел 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.

Источник: https://thehockeynews.com/nhl/washington-capitals/news/washington-capitals-practice-tom-wilson-fishbowl-alex-ovechkin-skate

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