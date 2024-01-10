Стала известна оценка Мудрика за участие в матче с Мидлсбро

Челси проиграл первый полуфинальный матч Кубка английской лиги

За первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу по Мидлсбро (0:1) игрок Челси Михаил Мудрик получил 6.2 балла.

Об этом сообщает WhoScored.

Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 63 минуте. Лучшим в составе пенсионеров был признан Мойсес Кайседо — 7.1.

Героем матча стал вратарь Мидлсбро Том Гловер, совершивший пять сейвов. Его перфоманс оценили в 7.8 балла.

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