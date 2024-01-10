Тоттенхем представил нападающего

<img title="Тоттенхэм представил Вернера" ​​src="/wp-content/uploads/2024/01/e7b5bbf33530950b6f26667f013b42eb.jpg" alt="Тоттенгем представил

Нападающий РБ Лейпцига Тимо Вернер перешел в Тоттенхэм.

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

27-летний немец будет выступать за «шпор» по арендному соглашению в течение следующих полугода.

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В контракте немца прописана опция выкупа, однако размер выплаты не разглашается. Тимо будет играть под 16-м номером.

Напомним, что это не первая попытка Вернера сыграть в АПЛ. Ранее он защищал цвет Челси, в 89 матчах немец отличился 23 раза.

champion.com.ua