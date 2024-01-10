Тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о состоянии нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

5 января середине третьего периода встречи регулярного чемпионата НХЛ с«Каролиной» Овечкин столкнулся с нападающим «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но сумел продолжить игру. После этого россиянин пропустил две тренировки «Вашингтона».

В ночь на 8 января капитан «столичных» отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3).

«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — цитирует тренера The Hockey News.

38-летний Овечкин в этом сезоне сыграл 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.

«Вашингтон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции с 44 очками в 38 играх.

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