Футбол
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Украинский форвард доигрывает сезон в Валенсии
Фото — Getty Images
Валенсия определилась с будущим форварда Романа Яремчука, выступающего за испанский клуб на правах аренды из Брюгге.
Об этом сообщает Sin Ataduras.
«Летучие мыши» решили досрочно не разрывать аренду украинца. Он останется в команде до конца сезона. Нападающий в свою очередь никогда не рассматривал вариант с досрочным уходом из Валенсии.
Отметим, что по завершению сезона истекает срок аренды Яремчука.
Ранее Валенсия с Яремчуком в овертайме одолела Картахену в Кубке Испании.