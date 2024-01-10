Валенсия определилась с будущим Яремчука

Украинский форвард доигрывает сезон в Валенсии



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Валенсия определилась с будущим форварда Романа Яремчука, выступающего за испанский клуб на правах аренды из Брюгге.

Об этом сообщает Sin Ataduras.

«Летучие мыши» решили досрочно не разрывать аренду украинца. Он останется в команде до конца сезона. Нападающий в свою очередь никогда не рассматривал вариант с досрочным уходом из Валенсии.

Отметим, что по завершению сезона истекает срок аренды Яремчука.

Ранее Валенсия с Яремчуком в овертайме одолела Картахену в Кубке Испании.

champion.com.ua