Вернер — о переходе в Тоттенхэм: Постекоглу убедил меня, что это правильное решение

Тимо Вернер рассказал, почему принял решение перебраться в Лондон

Тоттенгем

Нападающий "Тоттенхэма" Тимо Вернер рассказал, почему принял решение перебраться в лондонский клуб. Напомним, накануне немецкий форвард присоединился к "шпорам" на правах аренды до конца текущего сезона. При желании "Тоттенхэм" сможет выкупить нападающего за 17 млн евро.

"Меня здесь привлекло многое — прежде всего, разговор с менеджером. Это был действительно хороший разговор, он сразу дал мне понять, что мне нужно присоединиться к "Тоттенхэму". Ангелос рассказал о тактике и стиле, о том, как он позволяет команде играть, чего хочет от меня. Я сразу подумал, что мне это идеально подходит", — приводит слова Вернера издание Evening Standard.

В текущем сезоне Вернер провел за "Лейпциг" 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года.

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