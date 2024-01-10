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Футбол

Вест Хэм потерял двух игроков из основного состава

Игроки получили повреждения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Вест Хэм" потерял полузащитника Лукаса Пакета и нападающего Джаррорда Боуэна. Об этом сообщает издание The Athletic.

    Оба футболиста не будут играть длительный срок из-за полученных травм. Пакета пропустит около двух месяцев, а его партнер по команде Боуэн будет недоступен как минимум месяц.

    Ближайший матч "Вест Хэма" состоится 16 января против "Бристоль Сити" в рамках третьего раунда Кубка Англии.

    www.ua-football.com

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