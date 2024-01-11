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Футбол

Агробизнес определился со спаррингами в зимнее межсезонье

Команда Александра Чижевского будет готовиться в Украине

Свой первый контрольный матч в 2024 году перволиговый Агробизнес проведет 31 января со стрийской Скалой 1911. 

Об этом сообщает Sport.ua.

Первого февраля соперником подопечных Александра Чижевского будет львовский Рух-2, а 9 — любители из этой же области — Юность (Верхняя/Нижняя Белка). Эти противостояния состоятся во время первого домашнего этапа подготовки Агробизнес к весенней части сезона. А 15 февраля подоляне отправятся в Ужгород на второй сбор, где будут базироваться в спортивном комплексе Зинедин. Запланированы спарринги с Хустом (два), Металлистом, Карпатами-2, Звягелем, ФК ЮКСА, Буковиной и Прикарпатьем. После осенней части сезона Агробизнес покинули Владислав Зоренко, Максим Тяпкин, Назар Грицак. Волочиская команда планирует укрепить свои ряды 4-5 новичками.

Агробизнес занимает восьмое место в группе Чемпионской Первой лиги, набрав 29 очков.

champion.com.ua

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Агробизнес определился со спаррингами в зимнее межсезонье

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