Алефиренко близок к переходу в Колосс

Футболист в ближайшее время может сменить команду

Украинский полузащитник Даниил Алефиренко должен перейти из луганской Зари в Колос (Ковалевка).

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Клуб и игрок достигли предварительной договоренности об условиях контракта.

Еще три клуба Украинской Премьер-лиги — Движение, Кривбасс и Александрия — делали конкретные предложения по трансферу футболиста.

Раньше Заря предлагала Алефиренко новый контракт, но условия не устроили футболиста. Его контракт с луганским клубом истекает в конце сезона.

В этом сезоне Даниил сыграл 18 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

Ранее Колос подписал нападающего сборной Литвы.

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