Футбол
Алефиренко близок к переходу в Колосс
Футболист в ближайшее время может сменить команду
Украинский полузащитник Даниил Алефиренко должен перейти из луганской Зари в Колос (Ковалевка).
Об этом сообщает ТаТоТаке.
Клуб и игрок достигли предварительной договоренности об условиях контракта.
Еще три клуба Украинской Премьер-лиги — Движение, Кривбасс и Александрия — делали конкретные предложения по трансферу футболиста.
Раньше Заря предлагала Алефиренко новый контракт, но условия не устроили футболиста. Его контракт с луганским клубом истекает в конце сезона.
В этом сезоне Даниил сыграл 18 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.
Ранее Колос подписал нападающего сборной Литвы.