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Футбол

Челси отозвал форварда из аренды в Унион Берлин

Давид Фофана возвращается в свой клуб

Фото: chelseafc.com

    • "Челси" отозвали нападающего Давида Фофана из аренды в "Унион Берлин". Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.

    21-летний игрок подписал с "синими" контракт в январе 2022 года, а летом прошлого года присоединился к команде Бундеслиги на правах аренды.

    Давид Фофана в этом сезоне провел 12 матчей в Бундеслиги и забил 1 гол.

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    www.ua-football.com

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