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Футбол

Два клуба Серии А интересуются хавбеком Ноттингем Форест

Интерес подтвержден

skysports.

    • "Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в трансфере полузащитника "Ноттингем Форест" Орелем Мангаля. Об этом сообщает Опе Football.

    Президент английского клуба Форес Том Картледж подтвердил, что два итальянских клуба заинтересовались полузащитником.

    В текущем сезоне Премьер-Лиги Орель Мангаля сыграл 18 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне он сыграл 27 раз в АПЛ, забил один гол и один раз отдал ассист.

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