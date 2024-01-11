Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Вегасом»

Валерий Ничушкин с партнерами радуется голу в матче против «Вегаса». Фото USA Today Sports

«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче регулярно чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе «Колорадо» забитой шайбой отметился Логан О’Коннор. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился дублем.

После 42 матчей «Колорадо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 57 очков. «Вегас» — пятый (51 очко в 41 игре).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ничушкин — 21 (бол., Рантанен, Друэн), 19:46 — 1:0. Ничушкин — 22 (бол., Рантанен, Маккиннон), 31:44 — 2:0. О`Коннор — 7 (Джонс), 49:20 — 3:0.

Вратари: Георгиев — Патера.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (10+14+11) — 25 (11+5+9).

Наши: Ничушкин (22.23/5/+1) — Барбашев (19.17/0/0), Денисенко (9.17/1/0), Дорофеев (17.02/1/0).

Денвер. Ball Arena.

Источник