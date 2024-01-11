Экс-игрок Арсенала предостерег Мбаппе от перехода в Реал

Сейчас будущее Мбаппе неизвестно

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Бывший игрок "Арсенала" Эммануэль Пети высказал несколько причин не ехать для Мбаппе в Мадрид.

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"Реал Мадрид" был готов расстелить красную дорожку перед Мбаппе (в 2022 году) с огромной суммой денег. Они были готовы сорвать куш. Но сегодня это не такая же ситуация".

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"В дополнение к этому всему, у них есть Беллингем. Сейчас он звезда "Реала". Как вы думаете, могут ли они иметь кучу звезд, которым нужно сиять одновременно? Вы знаете, как работает "Реал Мадрид"? Это очень тяжело, есть куча большого эго".

Испанский клуб надеется подписать французского форварда. Но пока о будущем Мбаппе ничего неизвестно.

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